24 сентября 2025 могут рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве

Законопроект-2025 предполагает, что призывные комиссии и медкомиссии будут проходить весь год, а отправка к месту службы – осенью и весной.

Госдума планирует 24 сентября рассмотреть в первом чтении законопроект, о призыве на срочную службу в течение всего календарного года.

Инициативу ранее внесли глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый зам Андрей Красов.

Законопроект предполагает, что медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить в течение всего календарного года. А отправка призывников в военные части пройдет дважды в год:

с 1 апреля по 15 июля;

с 1 октября по 31 декабря.

Для некоторых категорий россиян предлагается установить особые сроки отправки на военную службу:

жителей сельской местности, занятых в полевых работах, — с 15 октября по 31 декабря;

педагогов — с 1 мая по 15 июля;

жителей отдельных районов Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

