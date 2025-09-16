24 сентября 2025 могут рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве
Госдума планирует 24 сентября рассмотреть в первом чтении законопроект, о призыве на срочную службу в течение всего календарного года.
Инициативу ранее внесли глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый зам Андрей Красов.
Законопроект предполагает, что медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить в течение всего календарного года. А отправка призывников в военные части пройдет дважды в год:
с 1 апреля по 15 июля;
с 1 октября по 31 декабря.
Для некоторых категорий россиян предлагается установить особые сроки отправки на военную службу:
жителей сельской местности, занятых в полевых работах, — с 15 октября по 31 декабря;
педагогов — с 1 мая по 15 июля;
жителей отдельных районов Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.
Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.
