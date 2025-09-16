Может ли компания учесть в расходах компенсацию за пользование личными электромобилями
Минфин выпустил письмо от 19.08.2025 №03-03-06/1/80897, в котором заявил, что бизнес не может учитывать расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных электромобилей.
Ст. 264 НК предполагает, что к прочим расходам, которые учитываются для налогообложения прибыли, можно отнести расходы на компенсацию за использование личных машин для служебных поездок. Однако такие расходы можно учитывать в пределах норм, установленных постановлением правительства от 08.02.2002 № 92.
Компании могут учесть 2,4 тыс. рублей за автомобили с объемом двигателя до 2 литров и 3 тыс. рублей — для авто с двигателем больше 2 литров. При этом в постановлении правительства ничего не сказано про электромобили.
«В связи с изложенным расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей, категории которых не предусмотрены Постановлением N 92 (в частности, электромобилей), для целей налогообложения прибыли не учитываются», — сказано в письме Минфина.
Такое решение значит, что компенсации за пользование личным электромобилем не уменьшат налогооблагаемую прибыль компании.
