Может ли компания учесть в расходах компенсацию за пользование личными электромобилями

В постановлении правительства не указано, какую сумму могут компании учесть в расходах за пользование личным электромобилем в служебных целях, поэтому налогооблагаемую прибыль нельзя уменьшить за счет таких расходов.

Минфин выпустил письмо от 19.08.2025 №03-03-06/1/80897, в котором заявил, что бизнес не может учитывать расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных электромобилей.

Ст. 264 НК предполагает, что к прочим расходам, которые учитываются для налогообложения прибыли, можно отнести расходы на компенсацию за использование личных машин для служебных поездок. Однако такие расходы можно учитывать в пределах норм, установленных постановлением правительства от 08.02.2002 № 92.

Компании могут учесть 2,4 тыс. рублей за автомобили с объемом двигателя до 2 литров и 3 тыс. рублей — для авто с двигателем больше 2 литров. При этом в постановлении правительства ничего не сказано про электромобили.

«В связи с изложенным расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей, категории которых не предусмотрены Постановлением N 92 (в частности, электромобилей), для целей налогообложения прибыли не учитываются», — сказано в письме Минфина.

Такое решение значит, что компенсации за пользование личным электромобилем не уменьшат налогооблагаемую прибыль компании.