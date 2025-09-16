Расходы на добровольное страхование уменьшают налог на прибыль, но есть условия

Расходы на добровольное страхование имущества можно учитывать, если это – условие деятельности компании или страховка нужна для компенсации расходов.

В письме от 04.07.2025 № 03-03-06/1/65380 Минфин разъяснил, когда расходы на добровольное страхование имущества учитывают в целях налога на прибыль.

Расходы на добровольное страхование имущества принимаются для целей налогообложения прибыли с учетом положений ст. 263 НК, напомнил Минфин.

Согласно подп. 10 п. 1 ст. 263 НК, расходы на добровольное имущественное страхование включают страховые взносы по иным видам добровольного имущественного страхования, если такое страхование является условием осуществления налогоплательщиком своей деятельности или если такое страхование направлено на компенсацию расходов (убытков, недополученных доходов), которые могут возникнуть в результате страхового случая.

Компании учитывают все расходы, если они соответствуют положениям ст. 252 НК, уточнило ведомство. Исключения перечислены в ст. 270 НК.

Верно рассчитывать базу по налогу на прибыль научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как составлять отчетность, работать с ЭДО и управленкой, сможете легко проходить налоговые проверки. В обновленной программе есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 г.

Цена со скидкой 61%: 12 900 рублей вместо 33 000 рублей. Присоединяйтесь к новому потоку.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.