Россияне больше доверяют отзывам, чем скидкам

Большинство покупателей доверяют цене товара отзывам и рейтингу товара, а не стикерам со скидками. Такие результаты в ходе исследования получили «Яндекс» и агентство маркетинговых исследований ORO.

«По данным совместного исследования 88% покупателей считают цену более честной, если ее подтверждают положительные отзывы, высокий рейтинг или метка "бестселлер". Для сравнения, на самую низкую цену, стикеры со скидкой или график изменений обращают внимание 81%», — указано в результатах исследования.

То есть социальное подтверждение стало определяющим фактором доверия к цене.

Около 88% опрошенных выбирают платформу для покупок по цене товара. 49% клиентов важным назвали время доставки, 41% — отзывы на магазин и личный опыт, а 35% — фотографии товара.

Но время доставки и интерфейс маркетплейса менее важны для россиян, чем цены на товары.

«Люди хотят не только сэкономить, но и убедиться, что цена действительно справедливая и поддержана другими покупателями», — считает директор по развитию агентства ORO Маруся Нерсесян.

Но в условиях активной конкуренции сервисов за удобство и скорость доставки решающим фактором остается именно цена.