Производители промаркировали свыше 31 млн косметических товаров

Косметику и средства для гигиены полости рта будет нельзя продавать без маркировки с июля 2026 года. Компании уже сейчас начали поставлять в магазины промаркированные товары.

С 1 октября 2025 года начнет действовать обязательная маркировка косметических товаров. Еще до нового этапа маркировки продавцы нанесли коды на 31 млн единиц продукции.

23 млн пришлось на уходовую косметику, 6,5 млн — на средства для полости рта. Среди лидеров: ополаскиватели для рта (4,9 млн), кремы для рук (4,2 млн) и лица (2,5 млн), губные помады (2,1 млн), зубные пасты (1,5 млн). Об этом сказано в телеграм-канале «Честный ЗНАК».

Производитель Synergetic подготовил 40 линий к переходу на обязательную маркировку. Компания выпускает свыше 170 наименований уходовой косметики и средств для гигиены полости рта.

В сети «Магнит» рассказали, что товары без маркировки будет нельзя продавать с июля 2026 года, но уже сейчас в магазинах много косметических товаров с маркировкой. Участники подготовились к новым требованиям заранее: эксперимент длился год.

До 1 октября 2025 года производители и импортеры могут получать коды маркировки бесплатно.