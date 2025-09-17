ФНС: третье лицо может вернуть излишне уплаченный налог

Человек может уплатить за другого любой налог, штраф и пени. Тот, за кого произвели уплату, может вернуть переплату с ЕНС, написав заявление.

Главный налоговый инспектор отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом и работы с платежами Екатерина Малышкина рассказала, что перечисление денег в счет исполнения обязанности налогоплательщика по уплате налога может быть произведено иным лицом.

В таком случае в платежном документе в поле ИНН и КПП нужно указать сведения лица, за которое платят налог. Уплатить за третье лицо можно любой налог, штраф и пени. Сделать это можно в сервисе «Уплата налогов за третьих лиц», размещенный на сайте ФНС.

Налогоплательщик, за которого произвели уплату, может вернуть переплату. Для этого следует направить заявление о распоряжении путем возврата сумм, формирующих положительное сальдо ЕНС по форме КНД 1112542.

«Налог, перечисляемый не в качестве единого налогового платежа, вернуть может налогоплательщик, за которого произведена уплата. Заявление о возврате излишне уплаченных сумм в этом случае предоставляется по форме КНД 1165166», — сказано на сайте ФНС.

При зачете денег в счет исполнения обязанности за другое лицо, нужно направить в налоговую по месту учета заявление по форме КНД 1150057. Его можно направить в электронной форме с усиленной квалицированной подписью через личный кабинет налогоплательщика.

Важно, что вернуть переплату со счета умершего человека можно только на основании решения суда о возврате денег наследникам.