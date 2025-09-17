При госзакупках можно указывать только зарегистрированные товарные знаки

ФАС уточнила порядок оформления заявок при закупках по 44-ФЗ.

Участник закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (по 44-ФЗ) должен в закупочной документации указывать только зарегистрированные товарные знаки. То есть данные нужно сверять с госреестром товарных знаков, уточнила ФАС в письме от 29.08.2025 № ГР/81837/25.

Ведомство предупреждает, что заявку могут отклонить, если участник:

не укажет товарный знак при его наличии;

предоставит недостоверные сведения или незарегистрированный знак;

предложит несколько товарных знаков для одной позиции товара.

Поменять товарный знак после заключения контракта можно будет только по соглашению сторон и только если характеристики товара улучшатся, добавила ФАС.