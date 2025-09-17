Минтруд поменяет правила расчета больничных и декретных

Изменения готовят для сотрудников двух и более работодателей.

Минтруд и СФР разработают новые правила расчета и начисления пособий по ВНиМ, сообщила директор департамента развития социального страхования Минтруда Людмила Чикмачева. Изменения затронут тех, кто работает у двух и более работодателей.

Сейчас человек, который в последние два года работал у одних и тех же страхователей, получает пособие по каждому месту работы.

Если у него нескольких работодателей, но за последние два года он работал и у других, то пособие платится только у одного страхователя из тех, у кого он занят на момент страхового случая, выбирает сам работник.

Сумма выплат рассчитывается из среднего заработка за два предшествующих календарных года, но есть минимальные и максимальные пороги.

«Про исчисление пособия по уходу за ребенком, когда женщина на нескольких местах работает, везде у нее небольшая зарплата, все в пределах базы, а мы ей все равно платим пособие только с учетом заработка по одному месту работы. Это явно несправедливо по отношению к ней», — считает Чикмачева.

Один из рассматриваемых вариантов – выплата единого пособия и его расчет с учетом сложением двух баз по страховым взносам.

То есть пособие будет одно, но две предельные базы, то есть учтут весь заработок.

Инициатива находится на стадии «набросков в изменении законодательства», Минтруд просчитывает, как она отразится на бюджете СФР.

