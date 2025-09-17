Налоговики стали чаще штрафовать бизнес после выездных проверок
В Москве за первое полугодие 2025 года налоговики не стали делать доначисления по итогам выездных налоговых проверок (ВНП) только в 2,56% случаев. Это примерно одна проверка из 40. Тогда как в том же периоде 2024 года таких ситуаций было 4% или один случай из 25.
Изменение показателя говорить о повышении эффективности риск-ориентированного подхода, который применят ФНС при назначении ВНП. Об этом пишет Forbes со ссылкой на отчет консалтинговой компании «ТеДо».
Чаще всего доначисления делают после переквалификации сделок, операций или структур бизнеса. Например, при дроблении.
Инспекторы усовершенствовали свои аналитические процедуры таким образом, чтобы проверок без выявленных нарушений становилось меньше, рассказал партнер практики налогового консультирования и налоговых споров BGP Litigation Денис Савин.
Сейчас у ФНС есть новые системы, которые в автоматическом режиме могут выявлять выгодоприобретателей и потенциальных нарушителей. Если на этапе предпроверочного анализа гипотеза о нарушении считается слабой, то проверку назначать не будут. В список попадут только компании, против которых налоговики уже собрали серьезные аргументы.
Средняя сумма доначислений по итогам ВНП в Москве и Санкт-Петербурге в первой половине 2025 года достигла 120,68 млн и 247,79 млн рублей соответственно. Это максимальное значение с 2018 года. Одной инфляцией этот рост объяснить нельзя — показатель увеличивается не первый год и опережает темпы роста цен.
❄️Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москва-Сити. Обсудим самые важные налоговые изменения 2025 и 2026 года.
На конференции вас будут ждать выступления топовых спикеров, предновогодний фуршет, общение с коллегами и экспертами.
Мероприятие будет с рассадкой, сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Держим цену на участие в конференции до 1 октября, потом будем поднимать. Забронируйте место на главном бухгалтерском событии зимы уже сейчас!
Комментарии1
Мда...
https://www.klerk.ru/buh/news/661912/