В России все меньше выездных налоговых проверок, которые завершаются без нарушений
По данным консалтинговой компании «ТеДо», в первом полугодии 2025 года лишь 2,2% таких мероприятий в целом по стране не привели к доначислениям. В Москве показатель составил 2,56% против 4% годом ранее и 6,75% в 2022 году.
ФНС усилила предпроверочный анализ: инспекторы заранее выявляют риски и используют автоматизированные системы для поиска схем минимизации налогов. В результате к моменту назначения выездной проверки у налоговиков уже есть аргументы для предъявления претензий.
Средние суммы доначислений продолжают расти. В Москве и Санкт-Петербурге они достигли рекордных значений с 2018 года — 120,7 млн и 248,8 млн руб. соответственно. Тенденция объясняется:
переквалификацией сделок,
выявлением дробления бизнеса,
использованием компаний-однодневок.
При камеральных проверках (без выезда инспекторов) количество выявленных нарушений сокращается, но средний размер доначислений увеличивается: контроль стал глубже и выходит за рамки технической проверки отчетности:
Доля проверок без доначислений в России: 2022 год — 5%, 2023 год — 3,5%, 2024 год — 2,6%, 1 полугодие 2025 года — 2,2%.
В Москве за первое полугодие 2025 года только 1 из 40 проверок завершился без доначислений.
Рост количества выездных проверок за январь-июнь 2025 года — +15% к аналогичному периоду 2024 года.
Ужесточение налогового контроля становится критически чувствительным для бизнеса. Если ранее риск проверки считался низким, то сегодня компании в зоне риска практически неизбежно сталкиваются с доначислениями.
Начать дискуссию