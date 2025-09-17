Как бизнесу на УСН учесть НДС от покупателей

Суммы НДС, которые бизнес на УСН получил от покупателей, не будут учитываться в составе доходов и расходов при определении объекта налогообложения по УСН.

Минфин в своем письме от 29.07.2025 №03-11-06/2/73714 объяснил, что бизнес на УСН должен при определении доходов исключать суммы налогов. Нужно определять доходы в порядке, который установлен ст. 249 НК, а внереализационные доходы — по ст. 250 НК.

Суммы НДС, которые компания на УСН получила от покупателей, не учитываются в составе доходов при определении объекта налогообложения по УСН.

Также как и затраты в виде сумм НДС, которые бизнес уплатил в бюджет, не будут входить в состав расходов при определении налога по УСН.

«Таким образом, учитывая, что суммы налога на добавленную стоимость, полученные от покупателей <…> не учитываются в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН», — сказано в письме Минфина.

Недавно мы писали о ситуациях, когда бизнес на УСН может выставлять счет-фактуру с общей ставкой НДС.