Когда бизнес на УСН может выставлять счет-фактуру с общей ставкой НДС
Бизнес на УСН может применять пониженную ставку НДС 5% или 7% в течении не менее 12 последовательных кварталов, начиная с первой декларации, в которой она указана.
Доходы предприятия не должны превышать установленных значений:
для НДС 5% — от 60 до 250 млн рублей в год;
для НДС 7% — от 25 до 450 млн рублей.
Если компания выбрала специальную ставку, то ее нужно применять ко всем операциям, которые облагаются НДС. Нельзя применять разные ставки в размере 0% 10% и 20%.
Однако, предприятия на УСН, которые платят НДС 5% или 7%, могут выставить счет-фактуру со ставкой 20%, но только если компания — налоговый агент по НДС в следующих сделках:
при покупке товаров, работ, услуг у иностранной компании;
при аренде федерального имущества, имущества субъекта РФ или муниципального имущества у органов власти;
при покупке казенного имущества;
при покупке сырых шкур животных, лома, отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного, макулатуры у налогоплательщиков, применяющих ставку 20%;
при покупке медных полуфабрикатов при выполнении условий п. 8 ст. 161 НК.
Как сказано на сайте ФНС, в этих случаях предприниматель может отразить в книге продаж и специальные ставки НДС (5%, 7%), и общую ставку 20%.
