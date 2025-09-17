Пострадавшие на производстве будут получать выплаты в беззаявительном порядке

Срок назначения выплаты при проактивном подходе сокращается с 29 до 6 дней.

СФР и Минтруд разрабатывают механизм автоматического назначения страховых выплат при несчастных случаях на производстве. Об этом заявил глава фонда Сергей Чирков.

«Мы отрабатываем проактивное назначение выплат пострадавшим на производстве. По своей природе они похожи на пенсии по инвалидности», — пояснил он.

Он добавил, что пилотный проект уже провели. При этом средний срок назначения по отдельным страховым выплатам сократился с 29 дней до 6.