Многодетным семьям могут дать вычет за аренду жилья

Предлагается установить социальный налоговый вычет на 240 тыс. руб. в год.

Сенатор Айрат Гибатдинов предлагает установить налоговый вычет для многодетных семей за аренду жилья. Соответствующий законопроект направлен на заключение в кабмин.

«Законопроект предлагает социальный налоговый вычет по расходам на аренду жилья для многодетных семей. Это позволит возвращать до 240 тысяч рублей в год и тем самым существенно снизить нагрузку на семейный бюджет», — заявил Гибатдинов.

Сенатор исходил из средней стоимости съемной двухкомнатной квартиры по стране – 40 тысяч рублей в месяц.

Изменения предлагается внести в ст. 219 НК.

С помощью такого соцвычета многодетные родители смогут вернуть до 50% расходов на аренду жилья.

По мнению Гибатдинова, семьи, особенно многодетные, сталкиваются с острой жилищной проблемой. Цены на жилье и условия кредитования таковы, что даже семейная ипотека остается для многих недоступной. Поэтому родители с детьми вынуждены годами снимать жилье, указал он.

Также сенатор считает, что механизм налогового вычета за аренду жилья стимулирует вывод рынка аренды жилья из «серой зоны». Договоры будут заключать официально, чтобы получить вычет.

После получения заключения кабмина законопроект будет внесен в Госдуму.