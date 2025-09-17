Госдума хочет увеличить максимальный размер микрозайма для компаний и ИП

Максимальный размер займа компаний и ИП в МФО могут увеличить с 5 до 15 млн рублей.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении максимальной суммы микрозайма для ИП или юрлица с 5 до 15 млн рублей.

Действующий лимит в 5 млн рублей не меняли с 2018 года. Сейчас бизнесу нужно больше денег для развития внутреннего капитала. За год портфель микрозаймов бизнесу увеличился на 36%, до 43 млрд рублей.

«В условиях законодательных ограничений на предельную сумму микрозайма МФО активизируют выдачи в сегменте "иных" займов, чтобы обеспечить потребность субъектов МСП в заемных средствах», — отметили авторы законопроекта.

Также проект запретит МФО до полного погашения ранее оформленных займов согласовывать индивидуальные условия нового займа, если его полная стоимость больше 100% годовых.

Переходный период будет действовать с 1 июля 2026 до 1 января 2027 года. В это время полная стоимость потребительского займа не может превышать 200% годовых, если у клиента есть несколько одновременно действующих договоров. С такими заемщиками МФО не смогут заключать новые соглашения, пока они не погасят ранние обязательства.