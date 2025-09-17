Глава Минцифры: IТ может занять больше 2,5% ВВП

Число айтишников уже превысило 1 млн человек. За пять лет таких специалистов стало в два раза больше.

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что в 2025 году сфера IT по доле в ВВП страны должна вырасти в два раза с 2019 года.

В 2024 году вклад информационных технологий в ВВП увеличился на 0,3%. В 2025 году этот показатель может превысить 2,5%.

«ИТ-отрасль за последние 5 лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Кроме того, Максут Шадаев рассказал, что за пять лет число IT-специалистов выросло в два раза и превысило 1 млн человек.