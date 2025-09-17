Женщинам с детьми до 16 лет предлагают раньше назначать страховую пенсию
17 сентября 2025 года депутат Анжелика Глазкова внесла в Госдуму законопроект, по которому женщинам, родившим и воспитавшим детей до шестнадцатилетнего возраста, будут раньше назначать страховую пенсию.
Срок сократится следующим образом:
Сокращение срока назначения пенсии
Количество детей, воспитанных до 16 лет
На 12 месяцев
2 детей
На 36 месяцев
3 детей
На 60 месяцев
4 и более детей
В 2025 году общий пенсионный возраст для женщин — 60 лет, а для мужчин — 65 лет.
В пояснительной записке сказано, что этот проект предлагает «конкретную меру по стимулированию рождаемости».
В 2022 году России родилось 1,306 млн детей, в 2023 — 1,264 млн, в 2024 — 1,222 млн. В 2023 году количество детей, родившихся на одну женщину составило 1,41. Это минимальный показатель за 17 лет.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.
Начать дискуссию