Женщинам с детьми до 16 лет предлагают раньше назначать страховую пенсию

Чтобы повысить рождаемость, депутат хочет сократить срок назначения страховой пенсии для женщин, которые воспитали детей до 16-летнего возраста.

17 сентября 2025 года депутат Анжелика Глазкова внесла в Госдуму законопроект, по которому женщинам, родившим и воспитавшим детей до шестнадцатилетнего возраста, будут раньше назначать страховую пенсию.

Срок сократится следующим образом:

Сокращение срока назначения пенсии Количество детей, воспитанных до 16 лет На 12 месяцев 2 детей На 36 месяцев 3 детей На 60 месяцев 4 и более детей

В 2025 году общий пенсионный возраст для женщин — 60 лет, а для мужчин — 65 лет.

В пояснительной записке сказано, что этот проект предлагает «конкретную меру по стимулированию рождаемости».

В 2022 году России родилось 1,306 млн детей, в 2023 — 1,264 млн, в 2024 — 1,222 млн. В 2023 году количество детей, родившихся на одну женщину составило 1,41. Это минимальный показатель за 17 лет.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.