Какие доходы не считают при назначении единого пособия

Председатель СФР Сергей Чирков рассказал о порядке назначения единого пособия в 2025 году. Для этого оценивают доходы и имущество семьи, учитывают занятость родителей.

«Для получения выплат минимальный годовой доход каждого родителя должен быть не меньше четырех МРОТ. Сегодня это 89,8 тыс. рублей, при этом правило не распространяется на семьи из Донбасса и Новороссии», — пояснил Чирков.

В доходах при оценке нуждаемости не учитывают отдельные виды социальной помощи и выплат, летний заработок детей и движение по счетам.

Но учтут проценты по банковским вкладам. Если у семьи есть вклады и счета в банках, то единое пособие назначает, если общий доход от процентов не больше регионального прожиточного минимума.

Получать единое пособие можно, если родители и дети – россияне и живут в России. Размер пособия на ребенка составляет 50%, 75% или 100% детского ПМ по региону. Для беременных женщин сумма пособия считается из ПМ трудоспособного взрослого.

Родителю достаточно подать заявление, а остальные сведения СФР запросит и проверит самостоятельно.