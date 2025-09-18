🅿️ В России могут создать единое парковочное пространство

Сенатор придумал, как решить проблему беспорядочной расстановки автомобилей во дворах и на улицах.

Для решения проблемы беспорядочной расстановки машин во дворах и на улицах, препятствующей движению людей и транспорта, нужно создать единую систему управления парковками, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству Артем Шейкин.

Начать он предлагает с законодательного закрепления понятий «единое парковочное пространство» и «парковочная деятельность». Это позволит сформировать общие правила, для регионов, операторов и владельцев парковок.

«Важно, чтобы при разработке документации по организации дорожного движения приоритет отдавался созданию и развитию парковочного пространства в увязке с работой общественного транспорта. Тогда парковка перестанет быть хаотичной, а станет частью комплексной транспортной политики, направленной на безопасность и удобство», — уверен Шейкин.

При этом регионы должны разрабатывать планы по формированию парковочного пространства. Это позволит развивать парковочную инфраструктуру не хаотично, а в рамках единой транспортной политики.

Интеграция единого парковочного пространства в цифровые системы позволит отслеживать загруженность, направлять автомобилистов к свободным местам, собирать аналитику для оптимизации транспортных потоков. Владельцы парковок общего пользования обязаны будут передавать данные о местах в общий реестр, чтобы горожане и власти имели полную картину инфраструктуры.

Также развитие парковочного пространства предлагается связать с уровнем развития общественного транспорта и планировать парковки вместе с маршрутной сетью, перехватывающими стоянками и удобными пересадочными узлами. Так люди смогут выбирать, как передвигаться по городу: на личном автомобиле или на общественном транспорте, доьбавил сенатор.