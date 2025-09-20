🌜 Ночью россияне покупают больше, чем днем

Во время онлайн-шоппинга ночью тратят почти в два раза больше.

Россияне тратят ночью на онлайн-шоппинг почти в два раза больше, чем в дневное время. Такие результаты получили в ходе совместного исследования сети «Золотое яблоко» и «Авито».

«Согласно данным "Авито", во всех исследуемых регионах средний чек ночных покупок на порядок выше – более 4 000 против 2 200 — 2 600 днем», — говорится в исследовании.

У «Авито» самые высокие средние чеки проходят в полночь – почти 3 900 рублей за заказ, а в другое время – 2 200 — 2 400 рублей.

У «Золотого яблока» средний чек достигает максимума в два часа ночи и составляет 5 286 рублей.

У мужчин ночной средний чек на 25% выше, чем у женщин – 6255 рублей против 5 010, уточнили эксперты.

50% ночных покупок совершается с полуночи до часа ночи. Потом число заказов резко растет с четырех часов утра. Больше всего покупают ночью молодые люди в возрасте от 22 до 25 лет.

33% опрошенных делают покупки ночью, чтобы порадовать себя после тяжелого дня. У 29% днем просто не хватает времени. 24% заявили, что ночью им легче принять взвешенное решение.