Фактически погибших на производстве больше, чем показывает статистика

В данные Росстата не входят ИП, самозанятые и исполнители по ГПД.

В 2024 году в России произошло 1 040 несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. Но это статистические данные, а фактический показатель значительно выше, считает зампред Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь.

Росстат не учитывает ни ИП, ни самозанятых, ни работников малых предприятий и работающих по гражданско-правовым договорам, заявил он.

«Мы с вами не учитываем людей, которые умерли на рабочем месте. Их официально более 3 000 человек, это инфаркты, инсульты», — добавил Кришталь.

Об этом он рассказал в ходе выступления на Всероссийской неделе охраны труда.