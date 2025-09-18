Нужно ли сообщать в СФР и ФНС о смене паспорта работника
При достижении 20 и 45 лет россияне меняют паспорта. При этом у работодателя нет обязанности сообщать об этом в налоговую, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Данные о смене паспорта в ФНС приходят из МВД. Сообщать в СФР работодатель тоже не обязан.
Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.
Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!
Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.
Начать дискуссию