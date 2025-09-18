Аксаков заявил, что собирается всегда получать зарплату в цифровых рублях

Счет с цифровыми рублями отображается в банковском приложении. Однако из-за того, что сейчас не так много точек, где принимают цифровые рубли, Анатолий Аксаков планирует часть зарплаты переводить в безналичные рубли.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что хочет всегда получать зарплату в цифровых рублях.

Он стал первым человеком, который получил зарплату в цифровых рублях в России. Также он поделился опытом использования новой формы валюты. В приложении банка есть специальный счет с цифровым рублем. На этой станице отображается информация о сумме, которая зачислена на счет. Дальше с этими деньгами можно проводить операции.

«Часть зарплаты оставлю на кошельке на платформе Банка России, основную сумму переведу в безналичные рубли на банковском счете, чтобы проводить платежи привычным способом, поскольку пока проект по внедрению цифрового рубля реализуется в пилотном режиме, и точек для оплаты немного», — сказал Анатолий Аксаков.

Также он добавил, что цифровой рубль — это не столько удобство, сколько гарантия безопасности.

