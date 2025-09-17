ЦОК ОК МП 16.09 Мобильная
Цифровой рубль

Впервые чиновник получил зарплату в цифровых рублях

С 1 января 2026 года россияне смогут получать выплаты от государства в цифровых рублях. Для этого у получателей спросят согласие.

Казначейство впервые выплатило заработную плату в цифровых рублях. Ее получил госслужащий.

«Первый бюджетный платеж в цифровых рублях успешно завершен», — сказано на сайте Минфина.

С 1 января 2026 года Центробанк и Казначейство наладят проведение операций со счетом цифрового рубля. С его помощью будет можно перечислять деньги в бюджетную систему РФ, а также переводить различные выплаты россиянам за счет средств федерального бюджета. Например, пенсии.

Важно, что выплаты в цифровых рублях буду производить только при согласии получателей.

