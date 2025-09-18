💲 Официальный курс доллара, евро и юаня на 18 сентября 2025 года
Центробанк незначительно поднял официальный курс доллара на 18 сентября 2025 года до 82,9 рубля, а евро — до 98,29.
На 18 сентября 2025 года курс доллара вырос на 0,16 рубля. Банк России установил официальный курс американской валюты 82,9987 рубля.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 сентября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
82,9987 рубля
Евро
98,2994 рубля
Юань
11,6623 рубля
По данным на 17 сентября 2025 года, официальный курс доллара был 82,8359 рубля, евро — 97,8903, а юаня — 11,6052.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Недавно мы писали, что рубль начал укрепляться после решения Центробанка снизить ключевую ставку.
