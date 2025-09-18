💲 Официальный курс доллара, евро и юаня на 18 сентября 2025 года

Центробанк незначительно поднял официальный курс доллара на 18 сентября 2025 года до 82,9 рубля, а евро — до 98,29.

На 18 сентября 2025 года курс доллара вырос на 0,16 рубля. Банк России установил официальный курс американской валюты 82,9987 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 сентября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 82,9987 рубля Евро 98,2994 рубля Юань 11,6623 рубля

По данным на 17 сентября 2025 года, официальный курс доллара был 82,8359 рубля, евро — 97,8903, а юаня — 11,6052.

