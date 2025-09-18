Минтруд рассмотрит идею о продлении отпуска до 35 дней

Глава Митруда Антон Котяков прокомментировал предложение увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск до 35 дней.

«Как только эта законодательная инициатива поступит на рассмотрение правительства, мы ее рассмотрим и дадим официальный отзыв. Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», — пообещал Котяков.