Минтруд рассмотрит идею о продлении отпуска до 35 дней
В ведомстве готовы изучить все аспекты инициативы.
Глава Митруда Антон Котяков прокомментировал предложение увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск до 35 дней.
«Как только эта законодательная инициатива поступит на рассмотрение правительства, мы ее рассмотрим и дадим официальный отзыв. Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», — пообещал Котяков.
Ранее увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней, чтобы компенсировать стресс от работы, предложил депутат Николай Новичков
Комментарии1
работа должна приносить радость и деньги ... а депутатов такая тяжелая работа что приносит стресс