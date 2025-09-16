Депутат хочет увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней, чтобы компенсировать стресс от работы
Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков рассказал, что планирует разработать законопроект, который увеличит срок оплачиваемого отпуска до 35 календарных дней. Им смогут воспользоваться все жители страны.
«Нужно увеличивать оплачиваемый отпуск до 35 дней. Это совершенно необходимо по одной простой причине: стрессоемкость работы за последние десятилетия сильно увеличилась», — сказал Николай Новичков.
Он добавил, что 28-дневный отпуск устанавливали в другое историческое время, когда «стрессоемкость работы» была совсем другой.
