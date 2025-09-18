📅 ЕНП-уведомление по НДФЛ нужно отправить до 25 сентября + советы налоговой по исправлению ошибок

Приближается срок отправки уведомления за период с 1 по 22 сентября 2025.

До 25 сентября налоговым агентам нужно представить уведомление по ЕНП о суммах НДФЛ и по страховым взносам, напоминает региональное УФНС.

Период – с 1 сентября по 22 сентября. Заплатить налог нужно будет до 29 сентября 2025.

Уведомление отправляют в налоговую до 25-го в электронной форме по ТКС с применением усиленной КЭП либо через личный кабинет налогоплательщика.

Если ошиблись в реквизитах при представлении уведомления, нужно отправить новое уведомление с верными реквизитами только в отношении той обязанности, по которой допущена ошибка.

Где ошибка Как исправить Поле «Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сборов, страховых взносов» Представить уведомление с теми же реквизитами обязанности, но с указанием верной суммы исчисленных налогов ИНН/КПП/ОКТМО/КБК Представить уведомление с указанием двух обязанностей: повторить ошибочные реквизиты обязанности, а в поле «Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сборов, страховых взносов» проставить «0»; указать новую обязанность с верными реквизитами и суммой исчисленных страховых взносов и налога на доходы физических лиц.

Подробнее о том, как формировать ЕНП-уведомления по налогам и взносам, расскажем на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь вести учет с нуля, рассчитывать зарплату, налоги, средний заработок для пособий и отпусков, работать с ЭДО, управлять финансами и применять искусственный интеллект в работе. После обучения вы получите сертификат на 40 ак. часов.

Цена сейчас: от 2 499 рублей (ежемесячный платеж). Курс входит в подписку Клерк.Премиум.

Записаться

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».