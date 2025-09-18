Депутаты хотят обложить банки налогом на сверхприбыль

Чтобы пополнить бюджет на 200 млрд рублей, в Госдуме хотят удерживать с банков налог на сверхприбыль.

18 сентября 2025 года в Госдуму внесут законопроект, по которому банки будут облагать налогом на сверхприбыль. Авторы инициативы подсчитали, что доходы кредитных организаций за последние два года увеличились в два раза, а значит, они могут отдать государству 200 млрд рублей.

С банков предлагают удерживать 10%, налог нужно уплатить до 28 января 2026 года. Об этом пишут «Известия».

«Именно банки должны стать первыми «кандидатами» на уплату повышенных налогов. Весь год они зарабатывали огромные деньги за счет высокой ключевой ставки, получили сверхприбыль, а значит и в бюджет должны заплатить гораздо большие деньги, чем в предыдущие годы», — заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

В 2024 году банки установили рекорд по чистой прибыли — 3,8 трлн рублей. В 2023 году эта сумма была 3,3 трлн, а в 2022 — 203 млрд. Показатель вырос почти в 19 раз.

В 2023 году уже вводили разовый налог на сверхприбыль для крупных компаний. Бюджет получил порядка 315 млрд рублей.

«Несмотря на рекордную прибыль банковского сектора, она находится абсолютно на одном уровне и соответствует тем уровням, которые были с 2012 по 2024 год, то есть порядка 11%», — объяснил глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Также он добавил, что часть банков принадлежит государству, поэтому новый налог будет выглядеть как попытка переложить деньги из левого кармана в правый. Фактически их больше не станет.

Дополнительные 200 млрд рублей не смогут справиться с общим дефицитом бюджета, они способны покрыть порядка 5%, считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.

В 2025 году бюджет будет дефицитным: согласно прогнозу, в нем на год заложено 3,8 трлн рублей, а уже к концу августа недостача была 4,2 трлн.