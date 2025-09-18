Роспотребнадзор собирается автоматически выписывать штрафы за продажу просрочки

Каждый месяц просрочку продают больше 18 тысяч нарушителей. Для борьбы с ними Роспотребнадзор предлагает автоматически штрафовать недобросовестных продавцов. Система будет такой же, как при нарушениях ПДД.

Несмотря на обязательную маркировку товаров, в магазинах по-прежнему продают просрочку. Каждый месяц Роспотребнадзор находит свыше 18 тыс. нарушителей. Чтобы оптимизировать борьбу с ними, ведомство готовит законопроект, который позволит автоматически штрафовать за продажу просрочки.

Этот механизм будет такими же, как система «автоштрафов» за нарушение ПДД, пишут «Известия».

С 2024 года кассах действует разрешительный режим, который не позволят пробить чек на просроченный товар. Однако несмотря на то, что цифровая система предупреждала продавцов о нарушениях, они все равно продавали продукцию. За апрель 2025 года запрет на продажу просрочки нарушили 4 165 компаний и 13 972 ИП. С 20 июля по 20 августа 2025 года их число увеличилось: 4 790 юрлиц и 14 997 предпринимателей.

Штраф за продажу некачественного товара для ИП составляет 30-40 тыс. рублей с конфискацией продукции, для компаний — от 300 до 600 тыс. Однако в Роспотребнадзоре объяснили, что они начнут действовать только с 2026 года, а пока что для бизнеса снижают административную нагрузку.