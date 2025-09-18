Агент на УСН в составе доходов учитывает только агентское вознаграждение

Поступления агенту по агентскому договору не учитываются, кроме агентской комиссии.

В письме от 04.03.2025 № 03-11-11/20939 Минфин разъяснил порядок учета вознаграждения по агентскому договору, полученного ИП на УСН.

В доходах учитываются доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационные доходы, напомнило ведомство.

Доход от реализации – это выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных. Выручку определяют исходя из всех поступлений за реализованные товары в денежной и (или) натуральной форме.

Но при определении объекта налогообложения на УСН не учитывают доходы, перечисленные в ст. 251 НК.

Согласно подп. 9 п. 1 ст. 251 НК, при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества (включая денежные средства), поступившего агенту в связи с исполнением обязательств по агентскому договору, а также в счет возмещения затрат агента, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов агента по условиям заключенных договоров. К таким доходам не относится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение.

Согласно п. 1 ст. 1005 ГК, по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

Если агент действует от своего имени, но за счет принципала, то к отношениям, вытекающим из агентского договора, применяются правила, предусмотренные гл. 51 ГК.

То есть, предметом агентского договора будут любые взаимоотношения агента с третьими лицами в интересах принципала, в том числе выполнение функций комиссионера.

При соблюдении этих условий по сделке с третьими лицами у агента, применяющего УСН, в составе доходов при определении объекта налогообложения учитывается только агентское вознаграждение.

