Как учитывать субсидии для налога на прибыль – зависит от их целей

Субсидии на компенсацию расходов некапитального характера или недополученных доходов учитывают на дату зачисления в составе внереализационных доходов. А субсидии по конкретным договорам – в составе доходов от реализации в общем порядке.

В письме от 25.07.2025 № 03-03-06/1/72179 Минфин уточнил порядок учета субсидий в целях налога на прибыль.

Согласно п. 4.1 ст. 271 НК, средства в виде субсидий признаются для целей налога на прибыль в составе внереализационных доходов в зависимости от целей их предоставления.

Субсидии на компенсацию ранее произведенных расходов, не связанных с приобретением, созданием, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением амортизируемого имущества, приобретением имущественных прав, или недополученных доходов, учитываются единовременно на дату их зачисления (абз. 4 п. 4.1 ст. 271 НК).

То есть, если субсидия выделена на компенсацию ранее произведенных расходов некапитального характера или недополученных доходов не в рамках конкретных договорных отношений, то для целей налога на прибыль организаций такая субсидия учитывается единовременно на дату зачисления в составе внереализационных доходов.

А субсидии по конкретным договорным отношениям учитываются в составе доходов от реализации (выручки от реализации) в общеустановленном порядке.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в пункте 1 Информационного письма от 22.12.2005 № 98 писал что средства, получаемые организацией от публично-правового образования в связи с реализацией услуг по регулируемым тарифам и в связи с возмещением неполученной платы за услуги льготникам бесплатно или по льготным ценам, по своему экономическому содержанию представляют собой часть выручки за оказанные услуги.

То есть, если предоставляемая субсидия была выделена в качестве неполученной выручки, в том числе от реализации услуг, фактически оказанных налогоплательщиком определенному контрагенту, то в целях налога на прибыль ее признают в составе выручки от реализации таких услуг в установленном порядке.

При этом датой получения дохода для доходов от реализации признается дата реализации товаров, независимо от фактического поступления денег.

