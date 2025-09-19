Родители стали больше переводить детям на карты и меньше давать наличность
Доля родителей, которые переводят детям деньги на карманные расходы через банковские карты, за год выросла с 41% до 64%.
Такие результаты показало исследование компании ЮMoney, проведенного среди пользователей сервиса.
Так, переводы на карту стали основным способом выдачи денег. Теперь этим способом пользуются 64% родителей. Еще год назад таких было 41%.
Наличные и копилки потеряли популярность: теперь их используют только 11% опрошенных против 16% год назад.
Суммы карманных расходов увеличились. Сейчас 41% родителей дают детям 500 – 1 000 рублей в неделю, а год назад таких было 27%. 32% опрошенных выдают детям до 500 рублей на неделю.
Родительский контроль поменял характер. Теперь 35% родителей используют цифровой мониторинг через банковские приложения (против 19% год назад).
