Родители стали больше переводить детям на карты и меньше давать наличность

Доля родителей, которые переводят детям деньги на карманные расходы через банковские карты, за год выросла с 41% до 64%.

Такие результаты показало исследование компании ЮMoney, проведенного среди пользователей сервиса.

Наличные и копилки потеряли популярность: теперь их используют только 11% опрошенных против 16% год назад.

Суммы карманных расходов увеличились. Сейчас 41% родителей дают детям 500 – 1 000 рублей в неделю, а год назад таких было 27%. 32% опрошенных выдают детям до 500 рублей на неделю.

Родительский контроль поменял характер. Теперь 35% родителей используют цифровой мониторинг через банковские приложения (против 19% год назад).