🧱 Кабмин запустил программу субсидирования кредитов для застройщиков. Выделено 0,5 млрд рублей

Льготные кредиты по ставке 12% дадут в рамках механизма проектного финансирования жилищного строительства.

В 2025 году на субсидирование кредитов для застройщиков в малых городах направят 0,5 млрд рублей. Распоряжение от 12 сентября 2025 г. № 2524-р подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Льготные кредиты по ставке 12% годовых смогут получить застройщики, работающие в рамках механизма проектного финансирования жилищного строительства.

Понадобится проект строительства нового жилья в населенных пунктах численностью до 100 тыс. человек. Обязательное условие – использование эскроу-счетов для привлечения средств дольщиков. Оператором программы будет «ДОМ.РФ».

«Благодаря такой мере компаниям не придётся прерывать стройку. А главное – жители получат свои квартиры в срок», – сказал глава Правительства во время заседания.

В 2025 году льготные кредиты получат компании, которые сдают жилье в 2026 году.

В 2026 и 2027 годах на субсидирование кредитов в рамках программы хотят выделить еще 1,1 млрд рублей.