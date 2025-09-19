🚗 Нилов просит еще раз подумать над повышением утильсбора

Повышение утилизационного сбора заставит людей либо отказаться от машин с мощностью двигателя более 160 л. с., либо сильно переплачивать.

Ярослав Нилов просит Минпромторг проанализировать последствия от повышения утилизационного сбора. Письмо об этом он направил главе ведомства Антону Алиханову.

Согласно предложению Минпромторга, базовую ставку утильсбора будут формировать на основании типа и объема двигателя. А мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Для физлиц при ввозе машин для личного пользования, будут действовать льготные коэффициенты на авто до 160 л. с.:

3,4 тыс. за новый автомобиль;

5,2 тыс. рублей за авто старше трех лет.

Предполагается, что изменения могут вступить в силу с 1 ноября 2025 года.

«С учетом массовых обращений граждан прошу вас дать поручение еще раз в комплексе проанализировать и оценить масштаб последствий регулирующего воздействия, в том числе социальных, в случае реализации планов изменения методики начисления утилизационного сбора», — написал Нилов.

Рост утильсбора поставит рынок в условия, когда придется либо отказаться от машин с мощностью двигателя более 160 л. с., либо переплачивать. При этом такие автомобили используются в основном ИП и малым бизнесом. А значит, это приведет к росту цен, уверен депутат.

Из-за радикального изменения методики расчета сбора не просто вырастут цены на машины. Это приведет к старению автопарка, расширению серого рынка б/у запчастей и комплектующих и к росту цен и на другие товары и услуги — в частности, на такси, добавил он.

«К тому же, как показывают предварительные расчеты, ожидаемые размеры утилизационного сбора для ряда моделей уже превышают стоимость самого автомобиля, то есть станут, по сути, заградительными», — говорится в письме.

Депутату поступают обращения автовладельцев, которые до сих пор разбираются еще с прошлогодним повышением суммы утильсбора.

Новые ставки станут дополнительным ударом как по бюджетам отдельных граждан, так и автомобильному рынку в целом, уверен Нилов.