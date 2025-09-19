Минцифры будет каждую неделю обновлять список онлайн-сервисов: они будут доступны при ограничениях интернета

В «белый список» добавили сервисы Госуслуг, Яндекса, ВКонтакте, Ozon и Wildberries, мессенджер MAX.

На 19 сентября 2025 года последняя версия списка включает в себя: Госуслуги, ВКонтакте, Одноклассники, MAX, Mail.ru, Яндекс, Ozon, Wildberries, «Авито», «Дзен», RuTube, а также сайт платежной системы «Мир».

В Минцифры рассказали, что «белые списки» будут обновлять еженедельно. Сервисы, которые попадут в них, будут доступны пользователям даже во время ограничений работы мобильного интернета.

«Белые списки будут дальше еженедельно актуализироваться. Перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Также в перечень вошли: сайт правительства и администрации президента, федеральная платформа дистанционного голосования, личные кабинеты МТС, Билайн, Мегафон, t2 и Ростелеком.