Роскомнадзор ожидает, что сбор с онлайн-рекламы принесет до 15 млрд рублей

Распространители интернет-рекламы до 5 сентября 2025 года должны были уплатить сбор 3%. По предварительным данным, в бюджет поступило почти 4 млрд рублей.

Каждый год Роскомнадзор собирается получать не менее 12-15 млрд рублей. Эти деньги принесут те, кто платит сбор за распространение рекламы в интернете.

«Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12-15 млрд рублей ежегодно», — сказал глава РКН Андрей Липов.

За второй квартал 2025 года распространители рекламы в интернете пополнили казну почти на 4 млрд рублей.

Также он добавил, что ведомство также получает сбор за использование радиочастотного спектра. В 2024 году Роскомнадзор получил 43,2 млрд рублей, а в 2025 году ожидает рост поступлений до 46 млрд.

С 1 апреля 2025 года за распространение онлайн-рекламы нужно платить сбор в размере 3% от этих доходов. Первые платежи должны были поступить до 5 сентября 2025 года.

