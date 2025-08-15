❗ 15 августа 2025 года в ЕРИР появился расчет сбора с онлайн-рекламы

У распространителей рекламы в интернете есть возможность проверить начисления и внести корректировки до 25 августа 2025 года. Уплатить сбор в размере 3% нужно до 5 сентября.

Распространители рекламы должны уплатить сбор в размере 3% за второй квартал 2025 года. Финальный подсчет можно увидеть в личном кабинете в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР).

Нужно перейти во вкладку «Мои начисления». Там указана сумма рекламного сбора в размере 3% от дохода, полученного от размещения рекламы в интернете с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

«Если реклама размещалась, а сумма задолженности ноль, тогда надо искать причину в неверной отчетности. Например, не сделана верно детализация акта и доход значится как нулевой», — объяснила медиаюрист Светлана Кузеванова в своем телеграм-канале.

В расчете рекламного сбора могут быть ошибки. Если вы их заметили, то до 25 августа нужно скорректировать данные через ОРД. После этой даты никакие изменения внести не получится: расчет сбора будет считаться верным, а начисленная сумма станет финальной к уплате.

Если в расчете все верно, то до 25 августа 2025 года нужно подписать расчет и до 5 сентября уплатить рекламный сбор по УИН (уникальный идентификатор начисления). Это можно сделать на Госуслугах, в интернет-банке или во время визита в банк по платежному поручению.