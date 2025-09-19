Больше половины россиян уверены, что не спрячут доходы от налоговой

80% россиян полагают, что их друзья и знакомые честно платят налоги и не пользуются незаконной оптимизацией.

56% россиян убеждены, что не смогут прятать свои доходы от ФНС. В 2008 году так считали 46% жителей страны.

Число тех, кто считает налоговые органы неэффективными, снизилось с 42% в 2008 году до 35% в 2025. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные всероссийского мониторинга. Их представила начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.

80% участников опроса считают, что их окружение честно платит налоги и не использует схемы незаконной оптимизации. Россияне в возрасте от 18 до 24 лет стали больше интересоваться знаниями в сфере налогов. На них приходится 74% респондентов. Информацию о налогах также ищут 64% людей старше 25 лет.

С 2022 по 2024 год Минтруду удалось легализовать трудовые отношения с 2,2 млн сотрудников, причем в 2024 году их число превысило 810 тыс. В первом полугодии Роструд выявил свыше 470 тыс. нелегальных работников.

Недавно мы писали, что суд запретил распространять информацию о налоговых схемах.

