Суд запретил распространять информацию о налоговых схемах

В интернете нельзя распространять сведения о незаконном уменьшении налоговой базы и других способах уклонения от уплаты налогов.

Московский суд запретил распространять сведения о незаконных схемах уклонения от уплаты налогов.

Прокуроры Бабушкинского района нашли страницу в интернете с описанием налоговых схем и обратились в суд, чтобы запретить распространение таких материалов. Об этом пишут «РИА Новости».

Действующее законодательство запрещает публиковать информацию о незаконном уменьшении налоговой базы или суммы налога к уплате. Открытый доступ к таким схемам нарушает права неопределенного круга лиц и противоречит закону.

