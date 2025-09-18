Суд запретил распространять информацию о налоговых схемах
Московский суд запретил распространять сведения о незаконных схемах уклонения от уплаты налогов.
Прокуроры Бабушкинского района нашли страницу в интернете с описанием налоговых схем и обратились в суд, чтобы запретить распространение таких материалов. Об этом пишут «РИА Новости».
Действующее законодательство запрещает публиковать информацию о незаконном уменьшении налоговой базы или суммы налога к уплате. Открытый доступ к таким схемам нарушает права неопределенного круга лиц и противоречит закону.
Недавно мы писали, что президент Владимир Путин потребовал бороться с уклонением от уплаты налогов.
