✈️ Хакеры взломали сайт аэропорта Пулково

Сам аэропорт в Санкт-Петербурге работает в штатном режиме, регистрация пассажиров проходит как обычно.

Аэропорт Пулково 19 сентября 2025 года заявил о взломе своего сайта. Сейчас работа ресурса ограничена.

«Мы приносим извинения за временные неудобства. Мы работаем над восстановлением работы сайта», — сказано в телеграм-канале аэропорта.

Сам аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Пассажиры проходят регистрацию на рейсы как обычно.

Недавно мы писали, что в 2025 году хакеры стали атаковать ФНС в 100 раз чаще