В 2025 году хакеры стали атаковать ФНС в 100 раз чаще
С 2022 года число кибератак на ФНС выросло в сотни раз, причем хакеры стали действовать более разнообразно.
Помимо роста числа атак значительно расширился спектр используемых методов и повысились уровень подготовки злоумышленников.
«С точки зрения атак здесь в сотни раз выросло относительно предыдущего периода — до 2022 года», — сказал заместитель руководителя ФНС Андрей Бударин.
Также он добавил, что из-за увеличения угроз ФНС постоянно совершенствует меры информационной безопасности. Эти изменения стали реакцией на новую реальность киберугроз.
Недавно мы писали, что в августе Роскомнадзор отразил 725 DDoS-атак.
