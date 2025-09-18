В 2025 году хакеры стали атаковать ФНС в 100 раз чаще

Злоумышленники начали чаще атаковать налоговую, применяя все более разнообразные методы. С 2022 года число атак увеличилось в сотни раз.

С 2022 года число кибератак на ФНС выросло в сотни раз, причем хакеры стали действовать более разнообразно.

Помимо роста числа атак значительно расширился спектр используемых методов и повысились уровень подготовки злоумышленников.

«С точки зрения атак здесь в сотни раз выросло относительно предыдущего периода — до 2022 года», — сказал заместитель руководителя ФНС Андрей Бударин.

Также он добавил, что из-за увеличения угроз ФНС постоянно совершенствует меры информационной безопасности. Эти изменения стали реакцией на новую реальность киберугроз.

Недавно мы писали, что в августе Роскомнадзор отразил 725 DDoS-атак.