Отели будут компенсировать проживание, если продали больше мест, чем есть на самом деле

В конце сентября 2025 депутаты внесут в Госдуму законопроект об овербукинге номеров. Предполагается, что отели будут находить альтернативу в таких случаях, рассказала зампред думского комитета по туризму Наталья Костенко.

«Мы надеемся, что примем закон об овербукинге, который обяжет именно отель заниматься и подыскивать альтернативу, если вдруг получилось так, что агрегатор или туроператор продал больше мест, чем есть на самом деле», — заявила Костенко.

По ее словам, законопроект готов, его рассматривает Минэкономики. В Госдуму иницитиву могут внести на следующей неделе.

Планируется, что гостиницы в случае овербукинга будут оплачивать проживание в соседнем средстве размещения такого же уровня. По согласованию с гостями можно будет забронировать отель более низкой звездности плюс компенсация.