С 1 октября 2025 года будет новый порядок применения нулевой ставки НДС при перевозке морскими судами

Для подтверждения льготы по НДС будет нужно подавать реестр транспортных, товаросопроводительных и других документов.

УФНС по Тамбовской области напоминает, что с 1 октября 2025 года изменится порядок подтверждения нулевой ставки по НДС теми, кто оказывает услуги по перевозки товаров морскими судами.

Чтобы применять льготу, нужно подать в налоговую реестр транспортных, товаросопроводительных и иных документов по формату, который указан в приложении № 3 к приказу ФНС от 15.11.2024 № ЕД-7-15/1035@.

Подготовить реестр сведений из деклараций на товары, контрактов, договоров и список заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов можно в сервисе «Офис экспортера».