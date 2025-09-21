Число соискателей старше 45 лет выросло в 1,5 раза

Кандидаты в возрасте 45-65 лет хотят найти работу с фиксированным графиком и получать в среднем 70 тысяч рублей в месяц.

Летом 2025 года число резюме соискателей в возрасте 45-64 лет увеличилось на 53% по сравнению с тем же периодом 2024 года. В среднем по стране такие кандидаты рассчитывают за зарплату в 70 тыс. рублей в месяц.

Специалисты старше 65 лет стали размещать резюме на 48% чаще. За работу по фиксированному графику они хотели бы получать порядка 50 тыс. рублей в месяц. Об этом сказано в исследовании Авито Работы. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

«Современный рынок труда стирает возрастные границы и обогащается уникальным ресурсом — профессионалами старшего возраста. Эта категория кандидатов обладает ценным опытом, высокой мотивацией и ответственностью», — социализации», — сказал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Чаще всего кандидаты от 45 до 65 лет ищут работу фасовщиков, операторов колл-центра, охранников и упаковщиков.