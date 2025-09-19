ФАС проверит новые правила Ozon по возврату товаров

Если недовольство селлеров окажется обоснованным и Ozon действительно нарушает антимонопольное законодательство, то служба примет меры реагирования.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запустила проверку новых правил по работе с возвратными товарами, которые маркетплейс Ozon хочет установить с 1 октября 2025 года.

Проверку проводят, чтобы защитить интересы продавцов и покупателей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФАС изучит изменения, которые предлагает ввести маркетплейс. Если они нарушают антимонопольный закон, то служба примет меры реагирования.

Недавно мы писали, что с 1 октября 2025 года возвраты продавцов, которые работают с Ozon по модели FBS (ведут продажи со своего склада), будут отправлять на склады маркетплейса для повторной продажи. Так продавцы не смогут контролировать качество товаров, которые отправятся к клиентам. При наличии брака селлеры рискуют получить негативные отзывы потребителей и еще большее число возвратов.

