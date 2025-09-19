Селлеры жалуются на новые правила возврата товаров на Ozon. Они начнут действовать с 1 октября 2025

Если клиент отказался от товара, который селлер доставил со своего склада, то Ozon заберет его к себе на склад, чтобы в течение 30 дней продать еще раз.

С 1 октября 2025 года маркетплейс Ozon изменит правила возврата товаров. Возвраты продавцов, которые работают по модели FBS (ведут продажи со своего склада), будут отправлять на склады маркетплейса для повторной продажи.

Сейчас селлеры могут выбрать: забрать самостоятельно возвраты или отправить их на склад маркетплейса. Изменения приведут к тому, что товары по умолчанию будут поступать на склады Ozon. Там их проверят и, если не найдут несоответствий, снова выставят на продажу.

Если же товар будет поврежден, он вернется продавцу, но для этого нужно настроить автовывоз со склада маркетплейса. Самостоятельно забрать товары можно только по заявке, которая будет доступна через 30 дней после приемки на складе. Это объясняют тем, что 6 из 10 товаров маркетплейса за это время успеют продаться, пишут «Ведомости».

Селлеры недовольны тем, что их товары могут перепродать с повреждениями, а это увеличит негативные отзывы и чисто отмен. Также им не нравится, что Ozon без согласия переводит их модель продаж FBS в FBO (когда отгрузка товара идет со склада маркетплейса).

Управляющий партнер Veta Илья Жарский считает, что действия маркетплейса можно приравнять к злоупотреблению, но для этого нужно доказать, что Ozon принуждает продавцов к заведомо невыгодным условиям.

