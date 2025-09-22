Должен ли самозанятый платить НПД за операции по программе лояльности банка

В новом письме Минфин разъяснил, должен ли клиент банка платить налог с дохода от банковских бонусов, если он зарегистрирован в качестве самозанятого.

Минфин в письме от 28.08.2025 №03-11-11/84186 объяснил, облагается ли налогом на профессиональный доход (НПД) бонусы по банковской карте, которые получают самозанятые.

Согласно п. 68 ст. 217 НК, доходы от банковских программ лояльности освобождаются от НДФЛ. Также с них не нужно уплачивать НПД, если клиент зарегистрирован в качестве самозанятого.

«Денежные средства, полученные от банка за совершение операций по банковской карте по программе лояльности банка, не являются объектом налогообложения НПД», — сказано в письме.

Министерство напомнило, что объект налогообложения НПД — это доходы от продажи товаров, работ, услуг и имущественных прав. Получение кешбэка и других бонусов от банка за совершение операций по карте не входят в эту категорию.