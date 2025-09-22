Для налогового резидентства РФ не учитывается гражданство

Получить документ о статусе налогового резидента РФ можно через сервис налоговой.

Налоговыми резидентами РФ признаются физлица, которые находятся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Этот период не прерывается, если за границу выезжали на срок до 6 месяцев для лечения или на учебу, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ на морских месторождениях углеводородного сырья, уточнило региональное УФНС.

Других критериев налогового резидентства нет – в том числе не требуется гражданство или вид на жительство.

«Иностранное гражданство, наличие иностранного вида на жительство и прочее само по себе не свидетельствует об отсутствии статуса налогового резидента РФ», — подчеркнули налоговики.

Перечня документов, подтверждающих фактическое нахождение физических лиц в РФ и за границей, НК не содержит.

Такими документами могут быть:

копии паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы;

квитанции о проживании в гостинице;

миграционная карта;

табель учета рабочего времени и другие документы, на основании которых можно установить, что человек был в России или за ее пределами.

Для получения документа, подтверждающего статус налогового резидента РФ, нужно заполнить и подать заявление о представлении такого документа через сервис «Подтверждение статуса налогового резидента РФ».