Для включения в реестр российского ПО будет больше требований
Минцифры предлагает уточнить сроки подтверждения соответствия новым правилам для софта из реестра и для тех, кто претендуют на добавление. Проект постановления опубликован на портале проектов НПА.
«Такие изменения — ответ на запрос отрасли», — сообщает ведомство.
Предполагается, что теперь ПО должно быть совместимо с двумя российскими операционными системами. Это требование будет вступать в силу поэтапно, по мере технической готовности разработчиков:
с 1 июня 2026 года — для средств виртуализации и офисного ПО;
с 1 января 2027 года — для средств обеспечения облачных и распределительных вычислений, хранения данных, серверного ПО, средств управления базами данных, средств обеспечения ИБ;
с 1 июня 2027 года — для прикладного и отраслевого ПО, средств обработки и визуализации массивов данных;
с 1 января 2028 года — для промышленного ПО и средств управления процессами организации
Также в реестре появится информация о соответствии программы требованиям доверенного ПО.
Вводятся требования к правообладателям ПО:
введут понятие «контроль» для коммерческой организации. При включении в реестр ПО будут учитывать, кому принадлежит большинство акций, через какие механизмы принимаются решения и т.д.;
правообладатели должны быть гражданами РФ.
По мнению Минцифры, эти изменения позволят разработчикам плавно адаптировать свои продукты к новым требованиям.
Начать дискуссию