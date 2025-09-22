Для включения в реестр российского ПО будет больше требований

Минцифры меняет сроки подтверждения соответствия для реестра российского ПО м вводит требование о совместимости с отечественными ОС.

Минцифры предлагает уточнить сроки подтверждения соответствия новым правилам для софта из реестра и для тех, кто претендуют на добавление. Проект постановления опубликован на портале проектов НПА.

«Такие изменения — ответ на запрос отрасли», — сообщает ведомство.

Предполагается, что теперь ПО должно быть совместимо с двумя российскими операционными системами. Это требование будет вступать в силу поэтапно, по мере технической готовности разработчиков:

с 1 июня 2026 года — для средств виртуализации и офисного ПО;

с 1 января 2027 года — для средств обеспечения облачных и распределительных вычислений, хранения данных, серверного ПО, средств управления базами данных, средств обеспечения ИБ;

с 1 июня 2027 года — для прикладного и отраслевого ПО, средств обработки и визуализации массивов данных;

с 1 января 2028 года — для промышленного ПО и средств управления процессами организации

Также в реестре появится информация о соответствии программы требованиям доверенного ПО.

Вводятся требования к правообладателям ПО:

введут понятие «контроль» для коммерческой организации. При включении в реестр ПО будут учитывать, кому принадлежит большинство акций, через какие механизмы принимаются решения и т.д.;

правообладатели должны быть гражданами РФ.

По мнению Минцифры, эти изменения позволят разработчикам плавно адаптировать свои продукты к новым требованиям.